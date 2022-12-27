名古屋市は27日、職場のパソコンでアダルトサイトなどを閲覧したとして市立大の課長級の男性職員（59）を停職1カ月とするなど計2件の懲戒処分を発表した。男性職員は、1〜6月、職場のパソコンで業務と関係ない成人向けの動画販売サイトや風俗店の紹介サイト、パチンコのサイトなどを計75日、計113時間52分にわたって閲覧していた。うちアダルトサイトは計58時間15分だった。業務外のサイトを見ていた時間のうち、7時間44分で