体調不良で活動休止中の歌手、中森明菜（５７）が２７日、ツイッターや公式サイトで新設したオフィシャルファンクラブの入会受付を始めたことを公表した。ツイッターでは「いつも応援してくださるファンのみなさまへ」と書き出し、続けて「お待たせしてしまいましたが新しいファンクラブをオープンいたしました。よろしければお越しください」と呼びかけている。最後に「今日１日みなさまが元気で楽しく過ごせますように…！あきな