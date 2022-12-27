大和ハウス工業の芳井敬一社長は２７日、令和５年４月の新入社員を対象に、初任給を２万円以上引き上げる方針を明らかにした。物価高に対し一時金ではなく、給与引き上げで恒常的に支援する態勢を整え、優秀な人材を確保する狙いがある。基本給を一律で底上げするベースアップ（ベア）の実施にも前向きな姿勢を示した。大和ハウスの来年４月入社の内定者は約７００人。初任給の引き上げは大学・短大・高専卒業者が２万円、大学院卒