長崎大病院（長崎市）は26日、女性患者のくも膜下出血の治療で、看護師が頭蓋内に挿入した管の操作を誤り、脳内出血などを引き起こす医療事故があったと発表した。女性は現在も記憶障害が残っており、治療中という。3年連続抜歯ミス投書で発覚長崎大病院「体質的な問題」病院によると看護師は11月29日、集中治療室で、くも膜下出血の手術を受けた女性の処置を担当。頭蓋内のくも膜下腔から、血液の混ざった髄液を管で抜き