埼玉県飯能市美杉台の民家で３人が殺害された事件で、無職斎藤淳容疑者（４０）＝殺人未遂容疑で逮捕＝の自宅から押収された凶器とみられる鈍器には血が付いていなかったことが２７日、県警への取材で分かった。県警は同日午前、殺人容疑に切り替えて斎藤容疑者を送検した。３人を襲撃後、血を拭い取った可能性もあるとみて、詳しい経緯や動機を調べる。同容疑者は調べに対し、「言いたくありません」と供述を拒んでいるという