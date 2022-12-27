 Amazonは、2023年1月3日から毎年恒例の「Amazon初売り」を開催すると発表しました。5日間の期間限定セール「Amazon初売り」は、「いい一年を、笑顔ではじめよう。」をテーマに、2023年1月3日午前9時〜1月7日午後11時59分までの期間限定で開催されるものです。 中身を事前に確認できる福袋や、寒い冬に欲しくなるアイテムが多数割引価格で販売されます。 #Amazon初売り1/3(火)9:00 から 1/7(土)23:59 までの５日間