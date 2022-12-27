トヨタ自動車の2022年の販売台数が、3年連続で世界首位となる見通しになった。トヨタが26日発表した1〜11月の世界販売台数は前年同期比横ばいの956万台だった。トヨタを追う独フォルクスワーゲン（VW）は9%減の742万台で、トヨタが214万台上回った。ダイハツ工業と日野自動車を含んだトヨタグループ全体の11月単月の世界販売は、前年同月比4%増の88万台。VWは9%増の67万台だった。12月にVWがトヨタを逆転するには、月間平均の3