日本マクドナルドは２７日、人気の「サムライマック」シリーズの新作「和風バーベキューたまご肉厚ビーフ」と「にんにくザク切りポテト肉厚ビーフ」を来年１月４日から期間限定で販売すると発表した。ＳＮＳには「早く年明けしてほしい」などと喜びの声が寄せられている。「サムライマック」は、食べ応えのある肉厚パティと和風の味付けが人気のシリーズで、２０２１年に登場した「炙り醤油風ダブル肉厚ビーフ」と「炙り醤油