バスの乗車券を運賃箱から取り出して販売し、計254万4千円を着服したとして長崎県央バス（本社・諫早市）は26日、諫早営業所の男性運転士（47）を懲戒解雇した。親会社である県交通局が発表した。同局の「覆面捜査」で発覚した。発表によると、運転士は諫早―長崎間を走る高速シャトルバスや空港リムジンバスの運転業務を担っていた。2020年3月ごろ〜22年11月24日の間、運賃箱に細工をして乗客が投入した乗車券を取り出して保