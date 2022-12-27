株式会社ユートレジャーは12月26日（月）、『ポケットモンスター』の「コイキング」をモチーフにしたネックレスの予約受付をスタートした。このたび予約受付を開始したのは「コイキング ネックレス」のシルバー（ピンクゴールドコーティング）とK18ピンクゴールドの2種類。いずれもコイキングが“はねる”瞬間をそのままネックレスにしたユニークなアクセサリとなっている。コイキングは『ポケットモンスター 赤・緑』から登