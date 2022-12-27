相手は女性記者岸田文雄首相が10月に政務秘書官に起用した長男・翔太郎氏（31）。親バカや公私混同などといった批判が相次いだが、先日、ついには初のスキャンダル情報が政界を駆け巡った。官邸内で“内部調査”を受けた翔太郎氏の言葉がまた新たな疑念を生み……。【写真を見る】お相手と噂された既婚女性記者とは？「先日、翔太郎氏のスキャンダルが出るという情報が永田町を駆け巡りました。フジテレビの首相番を務める女性記