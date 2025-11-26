【東京都】縁結び＆厄除けパワースポットの寺社1.【原宿】「都会のオアシス」でたっぷりパワーをチャージ！／明治神宮「明治神宮」は、明治45年（1912）に明治天皇が、大正3年（1914）に昭憲皇太后が崩御された際に国民からの「お二人を永久に敬い、お慕いしたい」という熱い声をきっかけに、大正9年（1920）に創建されました。お正月には約300万人が訪れ、東京の神社といえばすぐにその名が挙がるスポットです。「都会のオアシス