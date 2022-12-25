フランスで22歳のサッカー選手が銃撃され死亡する出来事があった。仏4部のオーバーニュは、22歳のサンタナ・メンディが死去したと訃報を伝えた。L’AFC a appris avec une grande tristesse la tragique disparition de Adel Santana Mendy. Il laissera un grand vide et demeurera à jamais l’un des nôtres. Toutes nos pensées et nos condoléances vont à sa famille. 🖤 pic.twitter.com/H
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