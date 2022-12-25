サッカーJ1のヴィッセル神戸は25日、元日本代表のDF槙野智章（35）が引退すると発表した。槙野はクラブを通じ、「私、槙野智章の航海はここで終わりとさせて頂きます。これまで荒波に揉（も）まれながらも、たくさんの方の応援、励ましのおかげでここまでくる事が出来ました」とのコメントを出した。「次の旅の準備は出来てます！！第二章の開幕です」ともつづった。浦和レッズから神戸に移籍した今季は、若手の台頭もあ