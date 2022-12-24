【モデルプレス＝2022/12/24】ABEMAオリジナルシリーズ恋愛番組「私たち結婚しました4」（毎週金曜23時〜23時30分）の第8話が、23日に放送された。俳優の瀬戸利樹とモデルで女優の紺野彩夏が新婚旅行で初めてのキスを交わした。【写真】瀬戸利樹＆紺野彩夏、ベッドで繰り返しキス＆密着◆「私たち結婚しました4」本番組は、韓国で2008年から約9年間レギュラー放送された国民的ヒット番組「私たち結婚しました」を日本版にリメイク