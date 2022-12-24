夫は自営業、妻はフルタイムの会社員という40代後半の共働き夫婦には3人の息子がいる。妻は仕事に家事に、子供の受験や部活のフォローにと、毎日目の回るような忙しさ。世帯年収は1500万円超あるが、気づけば長男の大学受験を前に貯金は400万円未満。果たして、教育費と老後資金をどう工面したらよいのか。FPが注目したのは、貯金意識が裏目に出た2つの行動だった――。写真＝iStock.com／Maya23K※写真はイメージです - 写真＝iSt