ディエゴ・マラドーナがメキシコのアステカ・スタジアムでワールドカップを掲げてから36年、「神の子」リオネル・メッシ率いるアルゼンチンがカタールW杯で3度目の世界制覇を達成した。＊＊＊【写真14枚】今大会では珍しく感情を爆発させる場面もあった、「神の子」メッシメッシが初めてW杯に出場したのは2006年ドイツ大会のグループリーグ第2戦、セルビア・モンテネグロ戦の後半30分からだった。当時まだ18歳の若者は、3