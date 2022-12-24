去年8月、東京・足立区に住む男性が寝込みを刃物で襲われた。男性は抵抗し、命を落とさずに済んだ。3カ月後、この男性の妻が、「SNSを通じて雇った男らに夫を殺させようとした」として逮捕、起訴された。裁判で妻は「夫の殺害を依頼したことはない」と否認した。誰かに頼んで夫を殺させようとするなどという、映画のような話が本当にあるのか。裁判担当の私は、法廷に足を運び、それを確かめようとした。公判で注目されたのは、「