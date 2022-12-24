◆ブランド志向でワガママな彼女「もう、あんなクリスマスは二度と迎えたくないですね……」そう苦笑しながら語り出したのは、某大手企業社員の智也さん（仮名・28歳）。智也さんは大学を卒業後、就職したての時期に、大学二年生の彼女がいたのだという。「彼女の麻美（仮名）とは、合コンで知り合いました。麻美は目を引く美人で、最初は相手にもしてくれていなかったんですが、俺が会社名を伝えたらいきなり食いついてきて（笑
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