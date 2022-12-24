Amazonの返品システムを利用した巧妙な返品詐欺がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】注文した商品は29ｇ、土の重量を図ると…「AmazonからAnkerの充電ケーブル届いて化粧箱開けたら変わりに土が入っててガチ草生えそうなんだけどｗ(Anker Directが販売・Amazonが発送、29gの商品に対して27gの土)」とその被害を告白したのはゆな先生さん（@JapanTank）。Anker（アンカー）は、中国広東省深圳市に本社があるハードウェ
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