ニューヨークポストのジョン・ヘイマン記者がメッツのスティーブ・コーエンオーナー（66）の「前代未聞のお金の使い方」について、他球団のオーナーたちから不満や不平が出ていると報じている。公には反対していないが、深い懸念を口にし、慌てふためいている人たちもいるという。メッツの23年のサラリー総額は3億8460万ドル（約510億6000万円）で、2位のヤンキースの2億8890万ドル（約383億6000万円）より1億ドルも多い。これ