総務省が23日発表した11月の消費者物価指数（2020年=100）は、値動きの大きい生鮮食品をのぞいた総合指数が103・8で、前年同月より3・7%上がった。上昇率は第2次石油危機後半の1981年12月以来、40年11カ月ぶりの大きさとなった。上昇は15カ月連続で、日本銀行が物価安定目標として掲げる2%を超えるのは8カ月連続だ。ロシアのウクライナ侵攻による資源価格の高騰や、円安などの影響で、エネルギー関連をはじめ幅広い品目で上昇