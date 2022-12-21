¡ÚAFP¡á»þ»ö¡ÛÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ËÌÉô¤Ç20Æü¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊM¡Ë6.4¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢Åö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¿Í¤¬»àË´¡¢11¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£Æ»Ï©ÌÖ¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿Â¾¡¢Ìó7Ëü¸Í¤¬ÄäÅÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÀÊ¿ÍÎ¤ËÌÌ¤¹¤ë¥Ï¥ó¥Ü¥ë¥È¡ÊHumboldt¡Ë·´¤ÎÊÝ°ÂÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥ª¥Ç¥ë¡ÊRio Dell ¡ËÃÏ¶è¤Ç¥¬¥¹¡¦¿åÆ»ÌÖ¤Ê¤É¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÂç¤­¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤¿Â¾¡¢¥¤¡¼¥ë¥ê¥Ð¡¼¥Ð¥ì¡¼¡ÊEel River Valley¡ËÃÏ¶è¤âÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÃÏ¸µ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Îµ­¼Ô¤Ï¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼