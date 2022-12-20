岩手県教育委員会は19日、児童への不適切な言動や教職員へのパワーハラスメントがあったとして、県北教育事務所管内にある小学校の女性校長（60）を停職2カ月の懲戒処分とし、発表した。校長は同日付で退職した。校長は5〜6月、給食準備をしていた児童4人を呼び出して、地域住民へのお礼について「感謝の気持ちが表れたあいさつではない」などと給食が終わる間際まで大きな声で指導。メモ帳の紛失があった際には児童1人に対し