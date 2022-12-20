株式会社キーズファクトリーは12月18日（日）、『星のカービィ』のNintendo Switch用ゲームアクセサリーを発売した。&#128171;本日発売&#128171;星のカービィNintendo switchゲームアクセサリーシリーズ30周年記念イラスト&#128151;KIRBY ホロスコープ・コレクション⚖2種類のデザイン全6商品が登場！商品詳細はこちらから↓https://t.co/5HmT4xY5RG#星のカービィ30周年 #カービィ #Kirby #キーズファクトリー pic.twitter.