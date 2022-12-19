NHK連続テレビ小説『舞いあがれ』の第56回が19日に放送された。第56回は、舞(福原遥)たちは仙台の航空学校の最終訓練課程と並行して、それぞれ航空会社への就職活動を始める。面接で舞は緊張しつつも、担当者に丁寧に自分の考えを答え――というストーリーが描かれた。​>>『舞いあがれ』主人公が告白されOKも「顔で選んだとしか思えない」厳しい指摘のワケは​​​※以下、ネタバレあり。第56回では