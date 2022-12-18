新型コロナウイルスの感染が爆発的に広がる中国で、コロナ関連死とみられる死者が増えている模様だ。中国政府の発表では2週間「死者ゼロ」が続くが、火葬場からは「パンク状態だ」と悲鳴が上がる。政府の感染症専門家は、中国国内のコロナ関連死が最大で67万人に達するとの見通しを示した。「いま火葬は引き受けられない。30〜40体の遺体が地面に置かれたままだ。病院の霊安室も余裕がないらしい」18日、北京市中心部にある