¤­¤ç¤¦¸á¸å¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢Áö¹ÔÃæ¤ÎÅÔ±Ä¥Ð¥¹¤¬µÞ¥Ö¥ì¡¼¥­¤ò¤«¤±¾èµÒ5¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦¸á¸å4»þ¤¹¤®¡¢¿·½É¶è¤Î½»µÈÄ®¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢Ì÷¹ñÄÌ¤ê¤òÁö¹ÔÃæ¤Î¿·½É±ØÀ¾¸ýÈ¯ÎýÇÏ¼Ö¸ËÁ°¹Ô¤­¤ÎÅÔ±Ä¥Ð¥¹¤¬¡¢µÞ¥Ö¥ì¡¼¥­¤ò¤«¤±¤Æ¾èµÒ5¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÂÇËÐ¤Ê¤É¤Î·Ú¤¤¤±¤¬¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¹¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿40ÂåÃËÀ­¤Ï·Ù»ëÄ£¤ÎÇ¤°Õ¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÀÖ¿®¹æ¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È