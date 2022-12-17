¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê59¡Ë¤¬¡¢17ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¡ÊÅÚÍË¸å2¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¿¦¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¥²¥¹¥È¤ÎSOPHIA¡¦¾¾²¬½¼¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ÎÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶¥ÄúÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤Î¡Ê¶¥ÄúÁª¼ê¡ËÁ°¤Ë¡¢·Ù»¡´±¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾¾²¬¤â¡Ö°ìÈÖ±ó¤¤¤ä¤ó¡ª¡×¤È¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£·Ù»¡´±¤ËÆ´¤ì¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö2¿Í¾è¤ê¤·¤Æ¤ëÅÛ¤Ë¡È¤ª¡¼¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍè