「カロリーゼロ」や「カロリーオフ」のお菓子やジュースに使われることの多い人工甘味料。甘いものを我慢しすぎずに楽しめるのはありがたいですよね。人工甘味料は、ダイエットだけでなく血糖コントロールにもなるのでしょうか？また「体によくないのでは？」と思う方もいるかもしれません。必要なときに活用できるよう、上手な活用の仕方を知りましょう。【関連記事】腎臓内科医が教える「コレステロール値の注目ポイント」。大切