CX-60¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×ÅëºÜ!?¥Þ¥Ä¥À¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Ë¡¿Í¤Ï2022Ç¯12·î13Æü¡¢¿··¿¹âµéSUV¡ÖCX-90¡×¤Î¿·¤¿¤Ê²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿··¿CX-90¤Ï2023Ç¯1·î¤ËÀ¤³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥ï¥¤¥É¥Ü¥Ç¥£¤Î3Îó¥·¡¼¥ÈSUV¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥Þ¥Ä¥À¤¬¸ø³«¤·¤¿¿··¿¡ÖCX-90¡×¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼²èÁü¡Ú²èÁü¡Û¥Þ¥Ä¥À¤¬Ä¶Âç·¿¹âµéSUV¡ÖCX-90¡×¤òÀ¤³¦½é¸ø³«¤Ø¡ª ¤É¤ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤«²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê19Ëç¡Ë¥Þ¥Ä¥À¤Ï¡¢2021Ç¯10·î7Æü¤Ë¡Ö2022Ç¯°Ê