¤É¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤â¤Ò¤È¤Ä¤ä¤Õ¤¿¤Ä¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¡¢´ñÌ¯¤ÊÉ÷½¬¡£ÅÔÆâ¤Ë½»¤à40ÂåÁ°È¾¤ÎÃËÀ­¡Ê´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤¬¶Ð¤á¤ë²ñ¼Ò¤ÇËè·î¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢µëÎÁÆü¤Ë¼ÒÄ¹¤äÌò°÷¤Ë¸æÎé¤Î¥á¡¼¥ë¤ò¤ª¤¯¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§Ãë´Ö¤¿¤«¤·¡Ë¾¼ÏÂ¤«¤Ê¡©¡Ö¼Ò°÷¤Ï²ÈÂ²¡×»×¹Í¤Î¼ÒÄ¹¤¬·¯Î×ÃËÀ­¤Î¶ÐÌ³¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Ò°÷50¿Í¤Û¤É¤Î¿ÍºàÇÉ¸¯¤ä±Ä¶ÈÂå¹Ô¤ò¥á¥¤¥ó¶ÈÌ³¤È¤¹¤ë²ñ¼Ò¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¶Ë¤á¤Æ¥ï