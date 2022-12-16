『ローソン』新作スイーツ情報をお届け。今週もケーキ屋さん顔負け（！？）なコスパ最強「クリスマスケーキ」シリーズをお届け〜！【ローソン】新作スイーツ5選パーティーケーキ苺&チョコ口どけの良いホイップクリームを使用し、あまおう苺を使用した甘酸っぱいジャムをサンドして、苺をトッピングした苺ショートケーキと、チョコ風味豊かなチョコケーキを組み合わせた2個入り商品。《価格》581円(ローソン標準価格・税込)《