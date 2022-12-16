ＡＢＥＭＡでのサッカーＷ杯解説が好評の元日本代表ＭＦ本田圭佑が１６日、自身のツイッターを更新。今度は日本の教育問題について私見を述べた。この日、「学校の宿題で漫画や映画を出すべき」とつづると「読んでほしい、観てほしいものが沢山ある」と続けた本田。今回、「ＡＢＥＭＡＦＩＦＡワールドカップ２０２２プロジェクト」のＧＭ（ゼネラルマネージャー）を務め、日本代表のグループステージ全３試合と決