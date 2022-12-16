タレントで歌手の中川翔子（37）が16日、自身の公式ツイッターで、人気アニメ「ポケットモンスター」の今後の新展開についてコメントした。テレビ東京は16日、人気テレビアニメ「ポケットモンスター」の新シリーズを来年4月から放送すると発表した。同作では少女リコ、少年ロイという新たな主人公を中心に物語が進行する。一方で、97年の放送開始からシリーズの主人公を務めてきたサトシは卒業。来年1月13日からはサトシとピ