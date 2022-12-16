16日午後8時25分ごろ、東京都世田谷区成城6丁目の商業施設「成城コルティ」で、「2階から女性が転落し、出血している」と現場にいた警察官から110番通報があった。警視庁によると、女性は20代とみられ、意識不明の状態で病院に運ばれた。成城署によると、現場は施設の吹き抜け部分で、防犯カメラには女性が2階部分の手すりを乗り越え、約5メートル下の1階に転落した様子が映されていたという。周辺には買い物客などもいたが、