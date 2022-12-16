◆カタールＷ杯▽決勝アルゼンチン―フランス（１８日・ルサイル）ＦＩＦＡは１６日、カタールＷ杯決勝・アルゼンチン―フランス戦の主審をポーランド人のマルチニアク氏が担当すると発表した。マルチニアク氏は今大会、１次リーグ・フランス―デンマーク、決勝トーナメント１回戦のアルゼンチン―オーストラリア戦と決勝進出両チームの試合で笛を吹いており、決勝戦が今大会３試合目の担当となる。ＦＩＦＡの公式サイト