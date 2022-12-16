西武やレッドソックスなどで活躍し、日米通算170勝を挙げた松坂大輔氏（42）が16日、自身のYouTube「松坂大輔officialYouTube」を更新。かつて日本代表でもチームメートとなり、球界屈指の捕手で中日監督も務めた谷繁元信氏（51）と「球界NO・1投手」について語り合った。松坂氏は「誰が一番ですかと言われるんですけど、僕はアメリカでもサイ・ヤング（賞）を獲るのはダルビッシュ投手だと思います。田中マー君が（ヤンキー