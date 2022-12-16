深夜にタクシー会社に侵入して従業員にけがを負わせたとして、沖縄県警は15日、米海兵隊基地キャンプ・ハンセン（金武町など）所属の上等兵ジーザス・ベレズカルドナ容疑者（20）を建造物侵入と傷害の疑いで現行犯逮捕し、発表した。「覚えていない」と容疑を否認しているという。石川署によると、ベレズカルドナ容疑者は15日午前2時40分ごろ、侵入した金武町のタクシー会社の事務所で、従業員の男性（73）を後ろから羽交い締