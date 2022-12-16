職場には「え？何このルール」と困惑してしまうような決まりが存在する場合もある。埼玉県の30代女性（サービス・販売・外食／年収300万円）は、「契約社員（パート扱い）のスタッフですが、 社員に忖度して仕事を回してもらう、というルールがあります」と衝撃的な実体験を語った。（文：草茅葉菜）※キャリコネニュースでは「職場のやばいルール」をテーマにアンケートを実施しています。回答はこちらからhttps://questant.jp/