メ～テレ（名古屋テレビ） 今、空前の盛り上がりを見せている“トレーディングカード”。1枚数十円のカードが驚きの価格に。さらに、サッカーワールドカップで活躍した“あの選手”のカードにも異変が起きていました。 今月はじめ、名古屋の大須にあるカードショップでは開店直後から、レジに列が。皆さんのお目当ては、発売日を迎えた、「ポケモンカード」の新作で