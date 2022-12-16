酒に酔って列車内で懸垂する動画が短文投稿サイト「ツイッター」で拡散した北村貴寿（たかとし）・長崎県議（49）＝自民、大村市選挙区＝は16日、県議会の中島広義議長に総務委員長を辞任すると届け出た。20日の本会議で許可されれば辞任する。北村氏は10日夜、JR大村線の快速列車内で、つり革を保持するつり手棒をつかんで数回、懸垂した。【高橋広之】