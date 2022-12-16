安倍晋三元首相の後援会が主催した「桜を見る会」前夜祭を巡り、東京地検特捜部は１６日、サントリーホールディングス（ＨＤ）から提供された酒類約４５万円相当を収支報告書に記載しなかったとして、政治資金規正法違反容疑で告発された安倍氏や元公設第１秘書らの４人とサントリーＨＤ社員の計５人について、不起訴処分とした。告発状は、安倍氏や後援会代表の元第１秘書らが２０１７〜１９年の前夜祭で、サントリーＨＤから