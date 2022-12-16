ベルリン中心部にある水族館から16日午前5時40分ごろ、約1500匹の魚が入る円筒形の水槽が「突然破裂した」と地元消防に通報があった。水槽の中にあった約100万リットルの大量の水が施設の外まで流れ出した。周辺の道路は封鎖され、ガラスの破片で2人がけがをした。DPA通信が伝えた。この事故で、消防や警察の約200人が出動した。破裂した原因はわかっていないが、警察はテロなどの兆候はないとしている。破裂した「アクア・