お笑いコンビ、麒麟の川島明が１６日、ツイッターを更新。年末深夜に放送される「恐ろしい番組」について投稿した。「今年一番どうかしている番組を収録してきました。」と切り出し、「何も知らぬままスタジオに呼び出され『川島さんの密着ＶＴＲが完成したので見てもらいます』と一言。恐ろしいことに密着された覚えが無いんです。」と、密着されていたことに全く気付かず、しかもその映像を使った番組が放送されることを報告