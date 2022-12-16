人気グループ・King ＆ Princeが出演する日本テレビ系バラエティー『King ＆ Princeる。』（毎週土曜後1：30※関東ローカル）の17日放送回では、『ルパン三世』の石川五ェ門役をはじめ、『HUNTER×HUNTER』『ONE PIECE』『呪術廻戦』『東京リベンジャーズ』など話題のアニメや映画作品などで活躍する声優・浪川大輔から声優のイロハを学ぶ「浪川大輔選手権」に挑戦する。【写真】King & Princeのメンバーが初プロデュース