Image: Wachiwit / Shutterstock.com YouTubeがいじわるやめろって言っています。YouTubeはガイドラインに反する悪意あるコメントが書き込まれた場合に「そのコメント、いじわるすぎませんか？」との投稿者に送信し、24時間YouTubeでコメントができなくなる出禁制度を導入すると発表しました。AIを使って悪質な投稿を発見して削除この機能は今のところ英語のコメントのみの対応らしいですが