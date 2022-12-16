漫画「テニスの王子様」の作者・許斐剛氏（52）が17日に出演予定だった「ジャンプフェスタ2023スーパーステージ」を体調不良のため出演を取りやめたことを16日、公式サイトが発表した。公式サイトでは「14:10〜14:50『新テニスの王子様』ステージにおいて予定されていた許斐剛先生のご出演は、体調不良のため取りやめとなりました。ご心配とご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げますと発表した。また「『新テニスの王子