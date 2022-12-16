愛知県の大村秀章知事が会長を務める芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」実行委員会が、名古屋市に未払いの負担金約3380万円を支払うよう求めた訴訟で、同市の河村たかし市長は16日、全額の支払いを命じた名古屋高裁判決を不服として最高裁に上告したと明らかにした。「とんでもない判決だ。税金を使って政治的に著しく偏ったことをやるのはいかんという人たちの人権を著しく侵害する」などと述べた。「裁量権の範囲を逸脱」名