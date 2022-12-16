警察車両の後部座席に座るピンク色の服を着た男、自称・不動産管理業の水野潮理容疑者（26）。母親の美恵さん（62）の遺体を遺棄した疑いが持たれている。親子の間に一体何があったのか？自宅から約1時間半の山林に母親を遺棄事件は12月14日夜、美恵さんの親族から寄せられた「連絡が取れない」という110番通報がきっかけで明らかになった。これを受け、警察が息子の水野容疑者に話を聞いたところ、遺体を遺棄したことを明らかにし